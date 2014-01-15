请观看如何免费下载自动交易
Sidus - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2995
-
实际作者:
GwadaTradeBoy
本指标基于第一版的 Sidus 交易方法。它显示入场点。
"Sidus 方法" 交易策略算法:
Sidus 方法的最大优点是，你不需要添加任何额外的过滤器。使用这种方法时可能会有亏损，但它们不是经常发生。这种策略使得外汇交易非常有利可图，它的想法很容易理解，也很容易找到市场切入点，并开仓。
"Sidus 方法" 策略主要参数:
- 货币对: EUR/GBP 和 EUR/USD. 其它货币对也可以，但只测试了上述品种;
- 时间间隔 - H1 (或 M30, 尽管使用这个间隔可能会出现更多假信号);
- 指数均线: 18 EMA 和 28 EMA;
- 加权均线 - 5 WMA 和 8 WMA.
18EMA 和 28 EMA 两条均线形成通道。这个特征可以帮助您发现和识别长期趋势的开始与结束。5 WMA 和 8 WMA 将显示您可以在何处按照趋势方向入场，也帮助您评估短期趋势的力度。
入场信号依据 "Sidus Method":
我们只在隧道很窄或交织的时刻开仓：
- 开多单: 5 WMA 和 8 WMA 均线与隧道交叉向上。此外，如果你注意到 5 WMA 也穿越 8 WMA 向上，则信号非常强！
- 开空单: 5 WMA 和 8 WMA 均线与隧道交叉向下。此外，如果你注意到 5 WMA 也穿越 8 WMA 向下，则也是非常好的入场信号。
市场退出交易信号也根据 "Sidus Method"，表明一个趋势的结束:
- 买信号: 图表上价格到达顶部，并且 5 WMA "跳水" 至 8 WMA 以下。这是平仓时刻。
- 买信号: 图表上价格到达底部，并且 5 WMA "跳升" 至 8 WMA 以上。这是平仓时刻。
另外，在隧道边界开始重叠，或当它们汇合近似为一条均线时，就要尽快平仓。这是当前趋势变化的最好标志。如果您注意到它，您可以平掉手中持仓，并在相反方向开新仓。
若您有持仓且 5WMA 和 8 WMA 与隧道交叉的情况，您要保持警惕。如果隧道边界尚未交汇, 则一切安好, 但在大多数情况下, 这是第一个迹象, 表明它们将很快与对方相遇。所以, 你要准备好平仓。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 25.10.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/751
