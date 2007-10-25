CodeBaseРазделы
Индикаторы

Sidus - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Автор: GwadaTradeBoy

Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса. Он показывает точки входа в рынок.


