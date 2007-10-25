Смотри, как бесплатно скачать роботов
Sidus - индикатор для MetaTrader 4
- 10623
Автор: GwadaTradeBoy
Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса. Он показывает точки входа в рынок.
