Индикатор строит trend-линии по двум последним экстремумам.

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов.