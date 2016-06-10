Wirklicher Autor:

GwadaTradeBoy

Dieser Indikator basiert auf der ersten Version der Sidus-Handelsmethode. Er zeigt die Punkte für einen Markteintritt.

Algorithmus der Handelsstrategie "Sidus Method":

Der größte Vorteil der Sidus Methode ist, dass keine zusätzlichen Filters nötig sind. Verluste sind möglich mit dieser Methode, aber nicht sehr oft. Diese Strategie ist im Forexhandel sehr profitabel, die Idee ist sehr einfach zu verstehen und die Momente eine Position zu eröffnen, sind leicht zu finden.



Die Hauptparameter der Strategie "Sidus Method":

Währungspaare: EUR/GBP und EUR/USD. Andere Paare sind auch möglich, aber die Methode wurde nur mit diesen getestet;

Zeitrahmen - Н1 (oder M30, obwohl in diesem Zeitrahmen mehr falsche Signale entstehen);

Exponentieller gleitender Durchschnitt: 18 ЕМА und 28 ЕМА;

Gewichteter gleitenden Durchschnitt - 5 WMA und 8 WMA.



18 ЕМА und 28 ЕМА gleitenden Durchschnitte sind die beiden Linien die einen Kanal bilden. Dieses Merkmal hilft den Anfang und das Ende eines längerfristigen Trends zu finden und zu identifizieren. 5 WMA und 8 WMA zeigen wann und in welche Richtung eine Position zu eröffnen ist und sie helfen die Kraft eine kurzfristigen Trends zu bewerten.



Markteintritt-Signale nach der "Sidus-Methode":



Wir sollten eine Position nur dann eröffnen, wenn der Kanal sehr nahe ist oder ineinander greift:

Eröffnen einer Kaufposition: die gleitenden Durchschnitte 5 WMA und 8 WMA kreuzen den Kanal aufwärts. Wenn Sie darüber hinaus feststellen, dass 5 WMA ebenfalls den 8 WMA aufwärts kreuzt, dann ist das Signal sehr stark!

Eröffnen einer Verkaufsposition: die gleitenden Durchschnitte 5 WMA und 8 WMA kreuzen den Kanal abwärts. Wenn Sie darüber hinaus feststellen, dass 5 WMA ebenfalls den 8 WMA abwärts kreuzt, dann ist auch das ein sehr gutes Signal!

Handelssignale für ein Exit, die auf ein Trendende hinweisen nach der "Sidus Method":

Kaufsignal: der Preis hat ein Hoch erreicht und 5 WMA "taucht" unter 8 WMA. Es wird Zeit, die Position zu schließen.

Verkaufsignal: der Preis hat ein Tief erreicht und 5 WMA "springt" über 8 WMA. Es wird Zeit, die Position zu schließen.



Aber, schließen sie IMMER Ihre Position, sobald die Grenzen des Kanals sich kreuzen oder wenn beide zusammenlaufen und sie sich dem Bild eines einzelnen, gleitenden Durchschnitts annähern. Das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass sich der Trend ändert. Wenn Sie das erkennen, sollten Sie Ihre offenen Positionen schließen und neue in die entgegengesetzte Richtung eröffnen.



Bleiben Sie wachsam, wenn Sie eine offene Position haben und 5 WMA und 8 WMA den Kanal kreuzen. Wenn die Kanalgrenzen sich noch nicht gekreuzt haben, ist noch alles in Ordnung, aber in den meisten Fällen ist es das erste Zeichen, dass sie sich bald berühren werden. Ergo, bereiten Sie sich vor, die Position zu schließen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.10.2007.



