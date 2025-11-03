Auteur réel :

GreenDog

L'indicateur iGDR_Fractal_Levels montre les niveaux des fractales, mais pas tous, seulement leurs valeurs moyennes pour une certaine période de temps. Sur le graphique, cet indicateur ne montre que trois niveaux et les affiche en différentes couleurs. Sur le côté droit des inscriptions, les mêmes niveaux sont tracés en bandes, mais en tenant compte de l'écart, en fonction duquel la valeur moyenne est calculée.

Le fonctionnement de cet indicateur est le suivant. Un segment de temps du graphique de la fin au début est sélectionné, mais un nombre strictement limité de barres est pris, ce qui est spécifié dans les paramètres de l'indicateur. Toutes les fractales sont recherchées dans ce segment. Ensuite, trois niveaux de prix sont calculés, où le plus grand nombre de fractales est accumulé, le prix de chaque fractale est calculé et le prix moyen est trouvé parmi ces prix, ce qui est affiché par l'indicateur. L'écart de prix par rapport aux autres fractales augmente l'épaisseur de la ligne, car cet écart est le niveau le plus fort.



Parmi tous les niveaux de fractales, l'indicateur ne met en évidence que trois niveaux de prix, et chacun de ces niveaux a sa propre couleur, qui dépend du nombre de fractales incluses dans la construction de ce niveau. Le niveau le plus fort est coloré en rouge, le niveau intermédiaire en jaune et le niveau le plus faible en vert, mais il doit être pris en compte lors des transactions.

Application au commerce :



Comme pour l'utilisation de tout autre niveau dans le trading forex, ces niveaux ne sont pratiquement pas différents, mais vous devez toujours vous rappeler que les transactions utilisant les fractales sont ouvertes uniquement dans le sens de la rupture de ces fractales. Il en va de même pour les niveaux, les transactions devraient être ouvertes plus souvent sur la rupture de ces niveaux, car il s'agira du signal le plus fort pour négocier, et les niveaux proches peuvent être les niveaux des objectifs initiaux de stop et de profit.