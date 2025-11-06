CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Waddah Attar Fibo - indicateur pour MetaTrader 5

Waddah Attar | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
35
Note:
(15)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Auteur réel :

Waddah Attar

L'indicateur construit des lignes de résistance et de support possibles sous la forme de points de couleur en utilisant les niveaux de Fibo.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 22.12.2008.

Indicateur WaddahAttarFibo

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/731

3XMA_Ishimoku 3XMA_Ishimoku

Un indicateur dont les idées de construction rappellent beaucoup l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

It is a script to display the time remaining until next bar arrives.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Une variante de l'indicateur ZigZag qui affiche les résultats de ses calculs à partir d'un horizon temporel plus large sur l'horizon temporel actuel.

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

Exemple de code pour compter le nombre consécutif de barres haussières ou baissières.