Waddah Attar Fibo - indicateur pour MetaTrader 5
Publié par:
- Nikolay Kositsin
Vues:
- 35
Note:
-
Publié:
Auteur réel :
Waddah Attar
L'indicateur construit des lignes de résistance et de support possibles sous la forme de points de couleur en utilisant les niveaux de Fibo.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 22.12.2008.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/731
