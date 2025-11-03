Rejoignez notre page de fans
Signal croisé HL pour WPR - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 61
Véritable auteur :
Bigeev Rustem
L'indicateur HLCrossSig pour WPR est considéré comme un indicateur de tendance, car il est conçu pour "attraper" les tendances, mais en même temps, c'est aussi un indicateur assez complexe et très informatif, permettant d'exclure la composante psychologique et émotionnelle du commerce du trader.
Cet indicateur indique les niveaux d'ouverture de position, de fixation de stop, de trailing stop et de take profit, ce qui ne laisse pratiquement aucune raison au trader de douter de l'ouverture de telle ou telle opération. L'exclusion des facteurs psychologiques et émotionnels de la négociation est l'un des moments clés pour obtenir des bénéfices sur le marché.
Paramètres d'entrée :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Période de la plage à franchir, plus la valeur est grande, plus les signaux sont tardifs et moins fréquents. input int MA_Period=21; // Période pour la variable Heiken Ashi. Sert de filtre supplémentaire input int Risk=0; // Risque maximum en pips pour calculer le niveau d'entrée basé sur le niveau du MAX/MIN le plus proche. input int ATR_Period=120; // Période ATR. Utilisé pour calculer le niveau de volatilité. input double Q=0.7; // Paramètre de réglage de la prise. - Fraction de la taille du Stop. if =1, Take = Stop input int WPR_Period=12; // Période WPR. Sert de filtre supplémentaire input int HLine=-38; // Ligne de signal d'arrêt supérieure pour WPR input int LLine=-62; // Ligne de signal d'arrêt inférieure pour WPR
Éléments affichés de l'indicateur :
- Flèches vers le haut et vers le bas - signaux d'ouverture des positions correspondantes ;
- Cercles dans le réticule - endroit où fixer le Take Profit initial ;
- Points - dans cet indicateur sont utilisés pour confirmer la tendance établie, si le prix casse constamment les niveaux de ces points, vous devriez essayer de garder la position aussi longtemps que possible, si les points dessinent un "couloir" pendant une longue période, il est temps de fixer le profit ;
- Losanges - frontière du stop loss ou du trailing stop.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/728
