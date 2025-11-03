Véritable auteur :

Bigeev Rustem

L'indicateur HLCrossSig pour WPR est considéré comme un indicateur de tendance, car il est conçu pour "attraper" les tendances, mais en même temps, c'est aussi un indicateur assez complexe et très informatif, permettant d'exclure la composante psychologique et émotionnelle du commerce du trader.

Cet indicateur indique les niveaux d'ouverture de position, de fixation de stop, de trailing stop et de take profit, ce qui ne laisse pratiquement aucune raison au trader de douter de l'ouverture de telle ou telle opération. L'exclusion des facteurs psychologiques et émotionnels de la négociation est l'un des moments clés pour obtenir des bénéfices sur le marché.

Paramètres d'entrée :

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Éléments affichés de l'indicateur :

