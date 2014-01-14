CodeBaseSecciones
Fine_Fractals_MTF - indicador para MetaTrader 5

Este indicador crea, en la gráfica actual, fractales de un periodo mayor a partir de los datos del indicador Fine_Fractals. Es posible especificar el periodo de los fractales calculados en los parámetros de entrada del inidcador.

Coloque el archivo compilado del indicador Fine_Fractals en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fine_Fractals_MTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/707

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

La clase CBullsBearsOnArray está diseñada para calcular los valores los indicadores Bulls Power y Bears Power a partir de sus buffers. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.

IncWPROnArray IncWPROnArray

La clase CWPROnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Williams' Percent Range (%R) a partir de sus buffers. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de BrainTrend1 y BrainTrend2 como una secuencia de objetos gráficos. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada.

IncCCIOnArray IncCCIOnArray

La clase CCCIOnArray está diseñada para calcular los valores de Commodity Channel Index (CCI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.