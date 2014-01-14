Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fine_Fractals_MTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1273
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Este indicador crea, en la gráfica actual, fractales de un periodo mayor a partir de los datos del indicador Fine_Fractals. Es posible especificar el periodo de los fractales calculados en los parámetros de entrada del inidcador.
Coloque el archivo compilado del indicador Fine_Fractals en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/707
