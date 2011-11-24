Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fine_Fractals_MTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3805
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals. Во входных параметрах имеется возможность менять таймфрейм рассчитываемых фракталов.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Fine_Fractals.
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.IncFractalsOnArray
Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal выводит направление тренда в виде последовательности графических объектов, тренд определяется при помощи индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.ЗигЗаг по фракталам с другого, более крупного таймфрейма
ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend.