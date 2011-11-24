CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fine_Fractals_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals. Во входных параметрах имеется возможность менять таймфрейм рассчитываемых фракталов.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Fine_Fractals.

Рис.1 Индикатор Fine_Fractals_MTF

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal выводит направление тренда в виде последовательности графических объектов, тренд определяется при помощи индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.

ЗигЗаг по фракталам с другого, более крупного таймфрейма ЗигЗаг по фракталам с другого, более крупного таймфрейма

ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend.