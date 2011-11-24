Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals. Во входных параметрах имеется возможность менять таймфрейм рассчитываемых фракталов.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Fine_Fractals.