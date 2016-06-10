Fine_Fractals_MTF

Der Indikator zeigt die Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart auf Basis des Fine_Fractals Indikators. Es gibt eine Möglichkeit in den Eingabeparameter den Zeitrahmen der zu berechnenden Fraktalen zu ändern.

Die kompilierte Datei des Fine_Fractals muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.