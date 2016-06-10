und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fine_Fractals_MTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt die Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart auf Basis des Fine_Fractals Indikators. Es gibt eine Möglichkeit in den Eingabeparameter den Zeitrahmen der zu berechnenden Fraktalen zu ändern.
Die kompilierte Datei des Fine_Fractals muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/707
Der Indikator zeichnet Bereiche geeigneter Stopp-Loss' für Kauf- und Verkaufsposition zu jeder Zeit.ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen
ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen unter Verwendung des VininI_FractalsTrend Indikators.
Der Trend Indikator zeichnet Punkte auf dem Chart in der Farbe, die der Trendrichtung entspricht.DinapoliTargets
Der Indikator zeichnet ein Gitter von möglichen, zukünftigen Preisen.