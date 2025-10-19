CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Bibliothèque

IncWPROnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
40
Note:
(19)
Publié:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incwpronarray.mqh (2.58 KB) afficher
\MQL5\Indicators\
test_wpronarray.mq5 (2.83 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

La classe CWPROnArray est utilisée pour calculer le pourcentage d'écart de Williams (%R) à partir des tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :

  • int aPeriod - période de l'indicateur.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

  • const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
  • const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
  • double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
  • double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
  • double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;
  • double aWPR[] - tampon avec la valeur WPR calculée.

Méthodes supplémentaires :

  • int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'ADX ;
  • string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Le fichier Test_WPROnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CWPROnArray. Le fichier IncWPROnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

Indicateur technique Le pourcentage d'écart de Williams (%R) est un indicateur dynamique qui détermine la condition de surachat/survente. Le Williams' Percent Range est très similaire à l'indicateur technique Stochastic Oscillator, la seule différence entre eux est que le premier a une échelle inversée, tandis que le second est construit en utilisant un lissage interne.

Exemple d'utilisation de la classe CWPROnArray

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/648

CCI beginner tutorial by William210 CCI beginner tutorial by William210

Tutoriel d'initiation à l'ICC pour apprendre à coder en MQL5

ZZVolatilité ZZVolatilité

Un autre ZigZag. ZigZag

sSyncScroll sSyncScroll

Script pour le défilement synchrone des graphiques.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.