Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
IncWPROnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 40
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
La classe CWPROnArray est utilisée pour calculer le pourcentage d'écart de Williams (%R) à partir des tampons d'indicateurs.
Application :
Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :
- int aPeriod - période de l'indicateur.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
- double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
- double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;
- double aWPR[] - tampon avec la valeur WPR calculée.
Méthodes supplémentaires :
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'ADX ;
- string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;
Le fichier Test_WPROnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CWPROnArray. Le fichier IncWPROnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).
Indicateur technique Le pourcentage d'écart de Williams (%R) est un indicateur dynamique qui détermine la condition de surachat/survente. Le Williams' Percent Range est très similaire à l'indicateur technique Stochastic Oscillator, la seule différence entre eux est que le premier a une échelle inversée, tandis que le second est construit en utilisant un lissage interne.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/648
Tutoriel d'initiation à l'ICC pour apprendre à coder en MQL5ZZVolatilité
Un autre ZigZag. ZigZag
Script pour le défilement synchrone des graphiques.ElderImpulseSystem_HTF_Signal
L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.