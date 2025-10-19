La classe CWPROnArray est utilisée pour calculer le pourcentage d'écart de Williams (%R) à partir des tampons d'indicateurs.

Application :



Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :

int aPeriod - période de l'indicateur.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;

[] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ; double aWPR[] - tampon avec la valeur WPR calculée.

Méthodes supplémentaires :

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'ADX ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'ADX ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Le fichier Test_WPROnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CWPROnArray. Le fichier IncWPROnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

Indicateur technique Le pourcentage d'écart de Williams (%R) est un indicateur dynamique qui détermine la condition de surachat/survente. Le Williams' Percent Range est très similaire à l'indicateur technique Stochastic Oscillator, la seule différence entre eux est que le premier a une échelle inversée, tandis que le second est construit en utilisant un lissage interne.