Fine_Fractals_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
950
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標はFine_Fractals指標データに基づいて、現在のチャート上の別のより大きな時間枠からフラクタルを作成します。指標入力パラメータでは算出されたフラクタルの時間枠を変更することができます。

コンパイルされたFine_Fractals指標ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

Fine_Fractals_MTF

