無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fine_Fractals_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 950
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はFine_Fractals指標データに基づいて、現在のチャート上の別のより大きな時間枠からフラクタルを作成します。指標入力パラメータでは算出されたフラクタルの時間枠を変更することができます。
コンパイルされたFine_Fractals指標ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/707
SL_ATR
この指標は常時ロングとショートポジションに好適なストップロスの位置の領域を作成します。大き目の時間枠でフラクタルに基づいたジグザグ
ベニーニフラクタルトレンド指標データを考慮た、より大きな時間枠でのフラクタルに基づいたジグザグ。
VQバー
トレンド方向に応じて価格チャート上にカラードットを設定するトレンド指標。DinapoliTargets
この指標は将来の価格レベルのグリッドを描画します。