ZigZag, construit par des fractales provenant d'un autre horizon temporel plus large, basé sur les données de l'indicateur VininI_FractalsTrend. Pour des raisons évidentes, cet indicateur n'a pas de paramètres d'entrée, à l'exception de la possibilité de sélectionner un horizon temporel.

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier compilé de l'indicateur VininI_FractalsTrend doit être présent dans le dossier terminal_data_terminal du terminal client.