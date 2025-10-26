Rejoignez notre page de fans
ZigZag sur les fractales d'un autre horizon temporel plus large - indicateur pour MetaTrader 5
ZigZag, construit par des fractales provenant d'un autre horizon temporel plus large, basé sur les données de l'indicateur VininI_FractalsTrend. Pour des raisons évidentes, cet indicateur n'a pas de paramètres d'entrée, à l'exception de la possibilité de sélectionner un horizon temporel.
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier compilé de l'indicateur VininI_FractalsTrend doit être présent dans le dossier terminal_data_terminal du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/705
