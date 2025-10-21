La classe CVHFOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs du filtrevertical horizontal(VHF) par les tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :

int VHFPeriod - période de l'indicateur.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;

[] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ; double aVHF[] - valeur calculée de l'indicateur.

Méthodes supplémentaires :

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Le fichier Test_VHFOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CVHFOnArray. Le fichier IncVHFOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

Lefiltre vertical et horizontal (VHF), décrit pour la première fois par A. White en 1991, indique dans quelle phase se trouve le marché : dans la phase de mouvement dirigé ou de stagnation.



