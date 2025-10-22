La classe CVidyaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Variable Index Dynamic Average (VIDYA) en utilisant le tampon de l'indicateur.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :

int aCMOPeriod - période de l'oscillateur CMO ;

int aMAPeriod - période de l'indicateur.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

double & aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;

double & aVIDYA[] - valeur calculée de l'indicateur.

Méthodes supplémentaires :

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Le fichier Test_VidyaOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CVidyaOnArray. Le fichier IncVidyaOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

L'indicateur technique Variable Index Dynamic Average (VIDYA) a été développé par Tushar Chande et représente une méthode originale de calcul de la moyenne mobile exponentielle (EMA) avec une période de calcul de la moyenne qui change dynamiquement. La période de calcul de la moyenne dépend de la volatilité du marché, et le Chande Momentum Oscillator (CMO) a été choisi comme mesure de la volatilité. Cet oscillateur mesure le rapport entre la somme des incréments positifs et la somme des incréments négatifs sur une certaine période (période CMO). La valeur du CMO est utilisée comme coefficient du facteur de lissage EMA. L'indicateur VIDYA dispose donc de deux paramètres de réglage : la période de l'oscillateur CMO et la période de lissage de la moyenne mobile exponentielle (période EMA).