Signal 3D_Oscillateur_HTF - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous la forme de messages textuels avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.
Si vous le souhaitez, le contenu des messages textuels peut être modifié en réécrivant le contenu des constantes correspondantes dans le code de l'indicateur :
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Police de caractères pour le symbole d'entrée en position #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Police de caractères pour le symbole de tendance #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Symbole d'ouverture d'une position longue #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Symbole pour l'ouverture d'une position courte #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Symbole d'une tendance à la hausse #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Symbole d'une tendance à la baisse
Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet graphique en forme d'étoile, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. S'il y a un changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet en forme de flèche dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la transaction.
Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator:
//+------------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input uint SignalBar=0; // Numéro de la barre de réception du signal (0 - barre actuelle) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Noms des marques d'indicateurs input color BuySymbol_Color=Lime; // Couleur du symbole de croissance input color UpSymbol_Color=Green; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymbol_Color=Red; // Couleur du symbole de la chute input color SellSymbol_Color=Magenta; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=40; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=10; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int X_1=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Y_1=-15; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=20; // Décalage vertical
- Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :
//---- paramètres d'alerte input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante d'indication d'opération input uint AlertCount=0; // Nombre d'alertes à envoyer
Si plusieurs indicateurs 3D_Oscillator_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur 3D_Oscillator.mq5 compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/702
