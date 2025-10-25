L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous la forme de messages textuels avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.



Si vous le souhaitez, le contenu des messages textuels peut être modifié en réécrivant le contenu des constantes correspondantes dans le code de l'indicateur :



#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet graphique en forme d'étoile, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. S'il y a un changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet en forme de flèche dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la transaction.

Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur 3D_Oscillator_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Si plusieurs indicateurs 3D_Oscillator_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur 3D_Oscillator.mq5 compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.