Enveloppes sur le tableau

La classe CEnvelopesOnArray est destinée au calcul des valeurs de l'indicateur Envelopes par tampon d'indicateur.

Application :



Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :

int aPeriod - période de l'indicateur ;

- période de l'indicateur ; ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de calcul du MA ;

- méthode de calcul du MA ; double aDeviation - largeur des barres.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double & aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ; double & aMA[] - valeur MA calculée ;

- valeur MA calculée ; double & aUpper[] - valeur calculée de la ligne supérieure ;

- valeur calculée de la ligne supérieure ; double & aLower[] - valeur calculée de la ligne inférieure.

Méthodes supplémentaires :

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Le fichier Test_EnvelopesOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CEnvelopesOnArray. Le fichier IncEnvelopesOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique Envelope Lines (Enveloppes) est formé par deux moyennes mobiles, dont l'une est décalée vers le haut et l'autre vers le bas. Le choix de la valeur relative optimale du décalage de la limite de la bande est déterminé par la volatilité du marché : plus elle est élevée, plus le décalage est important.



