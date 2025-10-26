Rejoignez notre page de fans
Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance. La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, et la couleur salée ceux d'une tendance à la hausse.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
La période et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.
Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int hLength=30; // Profondeur de calcul de la moyenne input int hPhase=100; // Paramètre de calcul de la moyenne
- Les paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- indicator visual display settings input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Noms des marques d'indicateurs input uint BarTotal=4; // Nombre de barres à afficher input color UpSymbol_Color=Lime; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymbol_Color=Red; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=34; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=15; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int Xn=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Yn=-20; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=30; // Décalage vertical
Si plusieurs indicateurs Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires"
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/701
