Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance. La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, et la couleur salée ceux d'une tendance à la hausse.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

La période et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.

Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :

  1. Paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed :
    //+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Actif financier
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Méthode de calcul de la moyenne
input int hLength=30;                      // Profondeur de calcul de la moyenne 
input int hPhase=100;                      // Paramètre de calcul de la moyenne
  2. Les paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :
    //---- indicator visual display settings
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_";    // Noms des marques d'indicateurs
input uint  BarTotal=4;                               // Nombre de barres à afficher
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Couleur du symbole de croissance
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Couleur du symbole de la chute
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Couleur du nom de l'indicateur
input uint Symbols_Size=34;                           // Taille des caractères du signal
input uint Font_Size=15;                              // Taille de la police du nom de l'indicateur
input int Xn=5;                                      // Déplacer le nom horizontalement
input int Yn=-20;                                     // Décaler le nom verticalement
input bool ShowIndName=true;                          // Afficher le nom de l'indicateur
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison
input uint X_=0;                                      // Décalage horizontal
input uint Y_=30;                                    // Décalage vertical

Si plusieurs indicateurs Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.

Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires"

Indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/701

