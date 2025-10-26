L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance. La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, et la couleur salée ceux d'une tendance à la hausse.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

La période et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.

Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Les paramètres d'entrée de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Si plusieurs indicateurs Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.

Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires"