Break_Lag_ATR - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur de volatilité légèrement complété(ATR) pour la période spécifiée.
Un breakout est considéré comme vrai si le corps de la barre formée dépasse l'ATR (Average True Range). La taille du corps du chandelier ABS (Close-Open) est affichée sous forme d'histogramme. Les barres vertes de l'histogramme indiquent la rupture de la volatilité et peuvent servir de signaux pour ouvrir/fermer/inverser une position ou augmenter le volume de la position.
