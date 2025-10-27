CodeBaseSections
dans la poche
Indicateurs

Break_Lag_ATR - indicateur pour MetaTrader 5

Anatoli Kazharski
Vues:
63
Note:
(23)
Publié:
Indicateur de volatilité légèrement complété(ATR) pour la période spécifiée.

Un breakout est considéré comme vrai si le corps de la barre formée dépasse l'ATR (Average True Range). La taille du corps du chandelier ABS (Close-Open) est affichée sous forme d'histogramme. Les barres vertes de l'histogramme indiquent la rupture de la volatilité et peuvent servir de signaux pour ouvrir/fermer/inverser une position ou augmenter le volume de la position.

Indicateur de volatilité Break_Lag_ATR

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/703

