La classe CIchimokuOnArray est utilisée pour calculer les valeurs de l'indicateurIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) à partir de tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :

int aPeriodTenkan - Période Tenkan ;

- Période Tenkan ; int aPeriodKijun - période Kijun ;

- période Kijun ; int aPeriodSenkou - période Senkou ;

- période Senkou ; bool aABShift - calcule les lignes SpanA et SpanB avec décalage. Si true, les lignes SpanA et SpanB sont décalées pendant le calcul, dans ce cas, il n'y a pas de données sur ces lignes situées dans le futur. Si false, les lignes SpanA et SpanB doivent être décalées par la fonction PlotIndexSetInteger() avec l'identifiant PLOT_SHIFT.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() avec les paramètres est appelée :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon contenant les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double & aTenkan[] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne Tenkan ;

- tampon avec les valeurs calculées de la ligne Tenkan ; double & aKijun[] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne Kijun ;

- tampon avec les valeurs calculées de la ligne Kijun ; double & aSpanA[] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne SpanA ;

- tampon avec les valeurs calculées de la ligne SpanA ; double & aSpanB [] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne SpanB.

Méthodes supplémentaires :

int SpanABShift() - renvoie la valeur de décalage des lignes SpanA et SpanB ;

- renvoie la valeur de décalage des lignes SpanA et SpanB ; int BarsRequiredTK() - renvoie le nombre de barres nécessaires au calcul des lignes Tenkan et Kijun ;

- renvoie le nombre de barres nécessaires au calcul des lignes Tenkan et Kijun ; int BarsRequiredAB() - renvoie le nombre de barres nécessaires au calcul des lignes SpanA et SpanB ;

- renvoie le nombre de barres nécessaires au calcul des lignes SpanA et SpanB ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

- renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ; string NameT( ) - renvoie la chaîne avec le nom de la ligne Tenkan ;

) - renvoie la chaîne avec le nom de la ligne Tenkan ; string NameK( ) - renvoie la chaîne avec le nom de la ligne Kijun ;

) - renvoie la chaîne avec le nom de la ligne Kijun ; string NameSA( ) - renvoie une chaîne avec le nom de la ligne SpanA ;

) - renvoie une chaîne avec le nom de la ligne SpanA ; string NameSB( ) - renvoie une chaîne avec le nom de la ligne SpanB.

Le fichier Test_IchimokuOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CIchimokuOnArray. Le fichier IncIchimokuOnArray doit être situé dans le répertoire MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

L'indicateur technique Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) est conçu pour déterminer la tendance du marché, les niveaux de support et de résistance et pour générer des signaux d'achat et de vente. L'indicateur fonctionne mieux sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens.