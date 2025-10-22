CodeBaseSections
Objectif LeMan - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur réel :

LeMan

L'indicateur calcule la distance entre le cours d'ouverture et les plus hauts et plus bas et affiche les quartiles des écarts.

  • La première ligne verte (de bas en haut) indique la hausse du cours dans 75 % (Quartile_3) des cas par rapport à l'échantillon, la deuxième ligne verte - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.
  • La première ligne rouge (de haut en bas) indique à quel point le prix a baissé dans 75 % (Quartile_3) des cas de l'échantillon, la deuxième ligne rouge - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.

Ces lignes permettent de déterminer les objectifs de mouvement des prix à partir du prix d'ouverture de la barre. L'auteur de l'indicateur lui-même conseille d'utiliser l'indicateur sur des échéances au moins quotidiennes.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 13.01.2011.

Fig.1 Indicateur d'objectif

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/695

