Objectif LeMan - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 45
Auteur réel :
LeMan
L'indicateur calcule la distance entre le cours d'ouverture et les plus hauts et plus bas et affiche les quartiles des écarts.
- La première ligne verte (de bas en haut) indique la hausse du cours dans 75 % (Quartile_3) des cas par rapport à l'échantillon, la deuxième ligne verte - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.
- La première ligne rouge (de haut en bas) indique à quel point le prix a baissé dans 75 % (Quartile_3) des cas de l'échantillon, la deuxième ligne rouge - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.
Ces lignes permettent de déterminer les objectifs de mouvement des prix à partir du prix d'ouverture de la barre. L'auteur de l'indicateur lui-même conseille d'utiliser l'indicateur sur des échéances au moins quotidiennes.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 13.01.2011.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/695
