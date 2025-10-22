Auteur réel :

LeMan

L'indicateur calcule la distance entre le cours d'ouverture et les plus hauts et plus bas et affiche les quartiles des écarts.



La première ligne verte (de bas en haut) indique la hausse du cours dans 75 % (Quartile_3) des cas par rapport à l'échantillon, la deuxième ligne verte - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.

La première ligne rouge (de haut en bas) indique à quel point le prix a baissé dans 75 % (Quartile_3) des cas de l'échantillon, la deuxième ligne rouge - 50 % (Quartile_2), la troisième - 25 % (Quartile_1), la quatrième - l'écart maximal.

Ces lignes permettent de déterminer les objectifs de mouvement des prix à partir du prix d'ouverture de la barre. L'auteur de l'indicateur lui-même conseille d'utiliser l'indicateur sur des échéances au moins quotidiennes.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 13.01.2011.