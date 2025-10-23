Rejoignez notre page de fans
IncPriceChannelOnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5
La classe CPriceChannelOnArray est destinée au calcul des valeurs des canaux de prix par les tampons d'indicateurs.
Application :
Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :
- int aPeriod - période de l'indicateur.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
- double aDataLow[] - tampon contenant les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
- double & aUpper[] - valeur calculée de la ligne supérieure de l'indicateur ;
- double & aLower[] - valeur calculée de la ligne inférieure de l'indicateur ;
- double & aMiddle[] - valeur calculée de la ligne centrale de l'indicateur.
Méthodes supplémentaires :
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;
- string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.
Le fichier Test_PriceChannelOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CPriceChannelOnArray. Le fichier IncPriceChannelOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).
Étant donné que le marché a tendance à accélérer et à décélérer son mouvement, il est assez difficile de tracer des lignes droites de support et de résistance. L'indicateur Price Channel construit un canal dont les limites supérieure et inférieure sont déterminées par les valeurs maximales et minimales du prix pour la période.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/637
