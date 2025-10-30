IncDeMarkerOnArray

La classe CDeMarkerOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs DeMarker par les tampons d'indicateurs.



Application :



La méthode Init () avec les paramètres est appelée dans la fonction OnInit () de l'indicateur :

int aPeriod - période de l'indicateur.

- période de l'indicateur. ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon contenant les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double aP[] - tampon intermédiaire pour la composante positive ;

- tampon intermédiaire pour la composante positive ; double aM[] - tampon intermédiaire pour la composante négative ;

- tampon intermédiaire pour la composante négative ; double aPS[] - tampon intermédiaire pour la composante positive lissée ;

- tampon intermédiaire pour la composante positive lissée ; double aMS[] - tampon intermédiaire pour la composante négative lissée ;

- tampon intermédiaire pour la composante négative lissée ; double aDeMarker[] - tampon avec la valeur calculée de l'indicateur.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Méthodes supplémentaires :

Le fichier Test_DeMarkerOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CDeMarkerOnArray. Le fichier IncDeMarkerOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique DeMarker (DeM) est construit sur la base de la comparaison des maximums de la barre actuelle et des barres précédentes.