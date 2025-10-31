Rejoignez notre page de fans
RBVI - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur RBVI forex est basé sur la propriété du marché nocturne de réduire fortement la volatilité en raison de l'absence de transactions actives sur les bourses. L'indicateur prend en compte le flux des prix et la volatilité (variabilité) du marché pour être bien orienté dans un marché plat. L'indicateur RBVI est recommandé aux experts travaillant la nuit.
Les signaux de l'indicateur RBVI : si la valeur de l'indicateur sur le graphique est inférieure à 40 %, le marché est plat, si la valeur est supérieure à 60 %, un mouvement actif a été remarqué.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 15.06.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/719
