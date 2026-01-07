CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

PourcentageInfo - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
10
Note:
(18)
Publié:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) afficher
percentinfo.mq5 (8.91 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Auteur réel :

Arif Endro Nugroho

L'indicateur PercentInfo donne des informations sur la hausse et la baisse du taux de change en pourcentage et en points sur les trois plus grandes échelles de temps du graphique des devises. Il s'agit d'un assistant simple et efficace.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;/couleur de croissance de la monnaie
input color  DnColor=Magenta;//couleur de la goutte de monnaie
input color  ZrColor=Gray;//couleur inchangée
input int    FontSize=11; //taille de la police
input type_font FontType=Font14; //type de police
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu
input uint Y_=20; // position verticale
input uint X_=5; //position horizontale 

Fig.1 Indicateur PercentInfo

Fig.1 Indicateur PercentInfo.

La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include pour que l'indicateur fonctionne.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1029

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Un simple indicateur d'oscillateur sous la forme d'un nuage coloré.

Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

un simple testeur visuel de stratégie / formation au commerce manuel utilisant la méthode Martingale.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Modifié CCIT3_Simple.

Engulfing bar with rsi Engulfing bar with rsi

Alertes sur barre d'engouffrement en dessous ou au dessus des niveaux rsi