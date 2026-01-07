Rejoignez notre page de fans
PourcentageInfo - indicateur pour MetaTrader 5
Auteur réel :
Arif Endro Nugroho
L'indicateur PercentInfo donne des informations sur la hausse et la baisse du taux de change en pourcentage et en points sur les trois plus grandes échelles de temps du graphique des devises. Il s'agit d'un assistant simple et efficace.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;/couleur de croissance de la monnaie input color DnColor=Magenta;//couleur de la goutte de monnaie input color ZrColor=Gray;//couleur inchangée input int FontSize=11; //taille de la police input type_font FontType=Font14; //type de police input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu input uint Y_=20; // position verticale input uint X_=5; //position horizontale
Fig.1 Indicateur PercentInfo.
La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include pour que l'indicateur fonctionne.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1029
