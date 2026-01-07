Auteur réel :

Arif Endro Nugroho

L'indicateur PercentInfo donne des informations sur la hausse et la baisse du taux de change en pourcentage et en points sur les trois plus grandes échelles de temps du graphique des devises. Il s'agit d'un assistant simple et efficace.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Fig.1 Indicateur PercentInfo.

La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include pour que l'indicateur fonctionne.