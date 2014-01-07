请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Arif Endro Nugroho
PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//向上移动颜色 input color DnColor=Magenta;//向下移动颜色 input color ZrColor=Gray;//无变化颜色 input int FontSize=11; //字体大小 input type_font FontType=Font14; //字体类型 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置 input uint Y_=20; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置
图例.1 PercentInfo 指标
此 GetFontName.mqh 库要放在 '客户端目录\MQL5\Include' 文件夹中用于指标操作。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1029
CandleTrend
此 CandleTrend 指标显示来自六个不同时间帧的价格走势方向。PositionInfo
简单指标在图表窗口显示有关仓位的一些相关信息。
StopLevelCounter
此 EA 是开仓点位距离图表中固定点位的盈利计算器。ytg_Change_Price_Percent
本指标显示四种选择的货币对的日线价格变化百分比。