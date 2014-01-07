代码库部分
PercentInfo - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//|  Indicator input parameters                  |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//向上移动颜色
input color  DnColor=Magenta;//向下移动颜色
input color  ZrColor=Gray;//无变化颜色
input int    FontSize=11; //字体大小
input type_font FontType=Font14; //字体类型
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置
input uint Y_=20; //垂直位置
input uint X_=5; //水平位置 

图例.1 PercentInfo 指标

GetFontName.mqh 库要放在 '客户端目录\MQL5\Include' 文件夹中用于指标操作。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1029

