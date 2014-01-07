实际作者:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。

指标输入参数:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;





图例.1 PercentInfo 指标

此 GetFontName.mqh 库要放在 '客户端目录\MQL5\Include' 文件夹中用于指标操作。

