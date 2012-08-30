CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PercentInfo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2969
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Arif Endro Nugroho

Индикатор PercentInfo даёт информацию о росте и падение курса в процентах и в пунктах с трёх, самых крупных таймфреймов графика валюты. Простой и хороший информационный помощник.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//цвет роста валюты
input color  DnColor=Magenta;//цвет падения валюты
input color  ZrColor=Gray;//цвет без изменения
input int    FontSize=11; //размер шрифта
input type_font FontType=Font14; //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20; //расположение по вертикали
input uint X_=5; //расположение по горизонтали 

Рис.1 Индикатор PercentInfo

Рис.1 Индикатор PercentInfo

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.  

 

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Простой осцилляторный индикатор, выполненный в виде цветного облака.

CandleTrend CandleTrend

Индикатор CandleTrend отображает направления движения цены с шести разных таймфреймов

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Модифицированный CCIT3_Simple.

Быстрый ЗигЗаг Быстрый ЗигЗаг

Самый простой и самый быстрый зигзаг.