PercentInfo - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Arif Endro Nugroho
Индикатор PercentInfo даёт информацию о росте и падение курса в процентах и в пунктах с трёх, самых крупных таймфреймов графика валюты. Простой и хороший информационный помощник.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//цвет роста валюты input color DnColor=Magenta;//цвет падения валюты input color ZrColor=Gray;//цвет без изменения input int FontSize=11; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=20; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали
Рис.1 Индикатор PercentInfo
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.
