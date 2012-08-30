Реальный автор:

Arif Endro Nugroho

Индикатор PercentInfo даёт информацию о росте и падение курса в процентах и в пунктах с трёх, самых крупных таймфреймов графика валюты. Простой и хороший информационный помощник.

Входные параметры индикатора:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Рис.1 Индикатор PercentInfo

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.