ZigZag rapide. - indicateur pour MetaTrader 5

FastZZ est le zigzag le plus simple et le plus rapide. Il réalise pleinement l'"image" de l'IdealZZZ, tout en étant plusieurs fois plus rapide et plus économique que ce dernier.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1027

