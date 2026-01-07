CodeBaseSections
Indicateurs

CCIT3_noReCalc - indicateur pour MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Vues:
11
Note:
(19)
Publié:
Modification de l'indicateur CCIT3_Simple.

L'indicateur utilise une limite sur le nombre de barres calculées (Max_bars_calc=100000). Le Conseiller Expert EA_CCIT3 est écrit pour cet indicateur.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1023

