L'indicateur PercentInfo donne des informations sur la hausse et la baisse du taux de change en pourcentage et en points sur les trois plus grandes périodes du graphique des devises. Il s'agit d'un assistant simple et efficace.

Alertes sur barre d'engouffrement en dessous ou au dessus des niveaux rsi

L'indicateur personnalisé MT5, nommé "wd.Multi_LineMA.mq5", est conçu pour offrir aux traders des informations précieuses sur les valeurs des moyennes mobiles à partir d'un cadre temporel plus élevé (MTF Multi TimeFrame). Il comprend des caractéristiques visuelles supplémentaires pour une analyse approfondie, telles que la possibilité de visualiser les pistes pour un nombre spécifié de barres et une ligne de prix horizontale MA dynamique.