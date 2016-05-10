Wirklicher Autor:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo gibt Auskunft über das Auf und Ab der Preise, ausgedrückt in Prozentsätzen und in Points der drei größten Zeitrahmen des Chartsymbols. Ein einfacher und guter Informationsassistent.

Des Indikators Eingabe-Parameter:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; Eingabe type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;





Fig.1 Der PercentInfo Indikator

Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.

