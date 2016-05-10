Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
PercentInfo - Indikator für den MetaTrader 5
949
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Arif Endro Nugroho
PercentInfo gibt Auskunft über das Auf und Ab der Preise, ausgedrückt in Prozentsätzen und in Points der drei größten Zeitrahmen des Chartsymbols. Ein einfacher und guter Informationsassistent.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal; // Farbe der Aufwärtsbewegung input color DnColor=Magenta; // Farbe der Abwärtsbewegung input color ZrColor=Gray; // Farbe für kein Trend input int FontSize=11; // Schriftgröße Eingabe type_font FontType=Font14; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Auswahl der Ecke input uint Y_=20; //vertikale Position input uint X_=5; //horizontale Position
Fig.1 Der PercentInfo Indikator
Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1029
