CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

PercentInfo - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
949
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo gibt Auskunft über das Auf und Ab der Preise, ausgedrückt in Prozentsätzen und in Points der drei größten Zeitrahmen des Chartsymbols. Ein einfacher und guter Informationsassistent.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter                  |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;         // Farbe der Aufwärtsbewegung
input color  DnColor=Magenta;      // Farbe der Abwärtsbewegung
input color  ZrColor=Gray;         // Farbe für kein Trend
input int    FontSize=11;          // Schriftgröße
Eingabe type_font FontType=Font14; // Schriftart
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Auswahl der Ecke
input uint Y_=20;                  //vertikale Position
input uint X_=5;                   //horizontale Position 

Fig.1 Der PercentInfo Indikator

Fig.1 Der PercentInfo Indikator

Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1029

CandleTrend CandleTrend

Die CandleTrend Indikator zeigt die Richtungen von Preisbewegungen aus sechs verschiedenen Zeitrahmen.

Fast ZigZag Fast ZigZag

Die einfachste und schnellste ZigZag.

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Der einfache Oszillatorindikator mit einer farbigen Wolke.

EA_AML EA_AML

Ein Expert Advisor, der die Kreuzungspunkte der Preise mit der Linie des AML-Indikators handelt.