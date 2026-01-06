CodeBaseSections
Indicateurs

CandleTrend - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
candletrend.mq5 (10.66 KB)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB)
L'indicateur CandleTrend affiche la direction des mouvements de prix sur six périodes différentes : H4, H8, H12, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. La direction de la chute colore les carrés de couleur en rouge, la direction de la hausse en vert.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;/couleur de croissance de la monnaie
input color  DnColor=Red;//couleur de la goutte de monnaie
input color  ZrColor=Gray;//couleur inchangée
input int    FontSize=11; //taille de la police
input type_font FontType=Font14; //type de police
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu
input uint Y_=20; // position verticale
input uint X_=5; //position horizontale

Fig.1 Indicateur CandleTrend

Fig.1 Indicateur CandleTrend

La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire au fonctionnement de l'indicateur dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1028

