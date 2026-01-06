Rejoignez notre page de fans
CandleTrend - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur CandleTrend affiche la direction des mouvements de prix sur six périodes différentes : H4, H8, H12, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. La direction de la chute colore les carrés de couleur en rouge, la direction de la hausse en vert.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen;/couleur de croissance de la monnaie input color DnColor=Red;//couleur de la goutte de monnaie input color ZrColor=Gray;//couleur inchangée input int FontSize=11; //taille de la police input type_font FontType=Font14; //type de police input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu input uint Y_=20; // position verticale input uint X_=5; //position horizontale
Fig.1 Indicateur CandleTrend
La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire au fonctionnement de l'indicateur dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1028
