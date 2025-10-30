SeñalesSecciones
LJ 69

Walter Joseph Dillard
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
1 / 4.6K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 61%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
89 (80.90%)
Transacciones Irrentables:
21 (19.09%)
Mejor transacción:
151.64 USD
Peor transacción:
-107.44 USD
Beneficio Bruto:
2 567.86 USD (15 135 pips)
Pérdidas Brutas:
-628.15 USD (3 303 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (555.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
555.90 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
31.84%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
11.13
Transacciones Largas:
19 (17.27%)
Transacciones Cortas:
91 (82.73%)
Factor de Beneficio:
4.09
Beneficio Esperado:
17.63 USD
Beneficio medio:
28.85 USD
Pérdidas medias:
-29.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-172.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-172.55 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.58%
Pronóstico anual:
128.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
174.26 USD (3.83%)
Reducción relativa:
De balance:
3.92% (174.59 USD)
De fondos:
13.60% (572.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.64 USD
Peor transacción: -107 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +555.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -172.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LJ 69
30 USD al mes
61%
1
4.6K
USD
5K
USD
15
0%
110
80%
0%
4.08
17.63
USD
14%
1:500
Copiar

