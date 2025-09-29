- Panorámica
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
El tipo de cambio de PBI-PB de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.26, mientras que el máximo ha alcanzado 19.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PBI-PB hoy?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) se evalúa hoy en 19.28. El instrumento se negocia dentro de -0.41%; el cierre de ayer ha sido 19.36 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PBI-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 se evalúa actualmente en 19.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.84% y USD. Monitoree los movimientos de PBI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PBI-PB?
Puede comprar acciones de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) al precio actual de 19.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.28 o 19.58, mientras que 31 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PBI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PBI-PB?
Invertir en Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 implica tener en cuenta el rango anual 17.33 - 22.23 y el precio actual 19.28. Muchos comparan -0.77% y -0.82% antes de colocar órdenes en 19.28 o 19.58. Estudie los cambios diarios de precios de PBI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PITNEY BOWES INC?
El precio más alto de PITNEY BOWES INC (PBI-PB) en el último año ha sido 22.23. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.33 - 22.23, una comparación con 19.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PITNEY BOWES INC?
El precio más bajo de PITNEY BOWES INC (PBI-PB) para el año ha sido 17.33. La comparación con los actuales 19.28 y 17.33 - 22.23 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PBI-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PBI-PB?
En el pasado, Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.36 y -3.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.36
- Open
- 19.35
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Low
- 19.26
- High
- 19.41
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- -0.77%
- Cambio a 6 meses
- -0.82%
- Cambio anual
- -3.84%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.