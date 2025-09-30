- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
Il tasso di cambio PBI-PB ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.26 e ad un massimo di 19.41.
Segui le dinamiche di Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PBI-PB oggi?
Oggi le azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 sono prezzate a 19.28. Viene scambiato all'interno di -0.41%, la chiusura di ieri è stata 19.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBI-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 pagano dividendi?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 è attualmente valutato a 19.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBI-PB.
Come acquistare azioni PBI-PB?
Puoi acquistare azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 al prezzo attuale di 19.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.28 o 19.58, mentre 31 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBI-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PBI-PB?
Investire in Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 implica considerare l'intervallo annuale 17.33 - 22.23 e il prezzo attuale 19.28. Molti confrontano -0.77% e -0.82% prima di effettuare ordini su 19.28 o 19.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBI-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PITNEY BOWES INC?
Il prezzo massimo di PITNEY BOWES INC nell'ultimo anno è stato 22.23. All'interno di 17.33 - 22.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PITNEY BOWES INC?
Il prezzo più basso di PITNEY BOWES INC (PBI-PB) nel corso dell'anno è stato 17.33. Confrontandolo con gli attuali 19.28 e 17.33 - 22.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBI-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBI-PB?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.36 e -3.84%.
- Chiusura Precedente
- 19.36
- Apertura
- 19.35
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Minimo
- 19.26
- Massimo
- 19.41
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- -0.82%
- Variazione Annuale
- -3.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4