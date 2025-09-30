QuotazioniSezioni
Valute / PBI-PB
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043

19.28 USD 0.08 (0.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBI-PB ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.26 e ad un massimo di 19.41.

Segui le dinamiche di Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PBI-PB oggi?

Oggi le azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 sono prezzate a 19.28. Viene scambiato all'interno di -0.41%, la chiusura di ieri è stata 19.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBI-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 pagano dividendi?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 è attualmente valutato a 19.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBI-PB.

Come acquistare azioni PBI-PB?

Puoi acquistare azioni Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 al prezzo attuale di 19.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.28 o 19.58, mentre 31 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBI-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PBI-PB?

Investire in Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 implica considerare l'intervallo annuale 17.33 - 22.23 e il prezzo attuale 19.28. Molti confrontano -0.77% e -0.82% prima di effettuare ordini su 19.28 o 19.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBI-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PITNEY BOWES INC?

Il prezzo massimo di PITNEY BOWES INC nell'ultimo anno è stato 22.23. All'interno di 17.33 - 22.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PITNEY BOWES INC?

Il prezzo più basso di PITNEY BOWES INC (PBI-PB) nel corso dell'anno è stato 17.33. Confrontandolo con gli attuali 19.28 e 17.33 - 22.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBI-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBI-PB?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.36 e -3.84%.

Intervallo Giornaliero
19.26 19.41
Intervallo Annuale
17.33 22.23
Chiusura Precedente
19.36
Apertura
19.35
Bid
19.28
Ask
19.58
Minimo
19.26
Massimo
19.41
Volume
31
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
-0.77%
Variazione Semestrale
-0.82%
Variazione Annuale
-3.84%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4