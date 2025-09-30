KurseKategorien
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043

19.28 USD 0.08 (0.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBI-PB hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.26 bis zu einem Hoch von 19.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PBI-PB heute?

Die Aktie von Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) notiert heute bei 19.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.36 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von PBI-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PBI-PB Dividenden?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 wird derzeit mit 19.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PBI-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich PBI-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) zum aktuellen Kurs von 19.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.28 oder 19.58 platziert, während 31 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PBI-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PBI-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 müssen die jährliche Spanne 17.33 - 22.23 und der aktuelle Kurs 19.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.77% und -0.82%, bevor sie Orders zu 19.28 oder 19.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PBI-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PITNEY BOWES INC?

Der höchste Kurs von PITNEY BOWES INC (PBI-PB) im vergangenen Jahr lag bei 22.23. Innerhalb von 17.33 - 22.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PITNEY BOWES INC?

Der niedrigste Kurs von PITNEY BOWES INC (PBI-PB) im Laufe des Jahres betrug 17.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.28 und der Spanne 17.33 - 22.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PBI-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PBI-PB statt?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.36 und -3.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.26 19.41
Jahresspanne
17.33 22.23
Vorheriger Schlusskurs
19.36
Eröffnung
19.35
Bid
19.28
Ask
19.58
Tief
19.26
Hoch
19.41
Volumen
31
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
-0.77%
6-Monatsänderung
-0.82%
Jahresänderung
-3.84%
