PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043

19.28 USD 0.08 (0.41%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBI-PBの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり19.26の安値と19.41の高値で取引されました。

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.26 19.41
1年のレンジ
17.33 22.23
以前の終値
19.36
始値
19.35
買値
19.28
買値
19.58
安値
19.26
高値
19.41
出来高
31
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
-0.77%
6ヶ月の変化
-0.82%
1年の変化
-3.84%
