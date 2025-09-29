- 概要
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
PBI-PBの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり19.26の安値と19.41の高値で取引されました。
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PBI-PB株の現在の価格は？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043の株価は本日19.28です。-0.41%内で取引され、前日の終値は19.36、取引量は31に達しました。PBI-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043の株は配当を出しますか？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043の現在の価格は19.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.84%やUSDにも注目します。PBI-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PBI-PB株を買う方法は？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043の株は現在19.28で購入可能です。注文は通常19.28または19.58付近で行われ、31や-0.36%が市場の動きを示します。PBI-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
PBI-PB株に投資する方法は？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043への投資では、年間の値幅17.33 - 22.23と現在の19.28を考慮します。注文は多くの場合19.28や19.58で行われる前に、-0.77%や-0.82%と比較されます。PBI-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PITNEY BOWES INCの株の最高値は？
PITNEY BOWES INCの過去1年の最高値は22.23でした。17.33 - 22.23内で株価は大きく変動し、19.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PITNEY BOWES INCの株の最低値は？
PITNEY BOWES INC(PBI-PB)の年間最安値は17.33でした。現在の19.28や17.33 - 22.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PBI-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PBI-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.36、-3.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 実際
-
- 期待
- 前