- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
Le taux de change de PBI-PB a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.26 et à un maximum de 19.41.
Suivez la dynamique Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PBI-PB aujourd'hui ?
L'action Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 est cotée à 19.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.41%, a clôturé hier à 19.36 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de PBI-PB présente ces mises à jour.
L'action Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 verse-t-elle des dividendes ?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 est actuellement valorisé à 19.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PBI-PB.
Comment acheter des actions PBI-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 au cours actuel de 19.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.28 ou de 19.58, le 31 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PBI-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PBI-PB ?
Investir dans Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.33 - 22.23 et le prix actuel 19.28. Beaucoup comparent -0.77% et -0.82% avant de passer des ordres à 19.28 ou 19.58. Consultez le graphique du cours de PBI-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PITNEY BOWES INC ?
Le cours le plus élevé de PITNEY BOWES INC l'année dernière était 22.23. Au cours de 17.33 - 22.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PITNEY BOWES INC ?
Le cours le plus bas de PITNEY BOWES INC (PBI-PB) sur l'année a été 17.33. Sa comparaison avec 19.28 et 17.33 - 22.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PBI-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PBI-PB a-t-elle été divisée ?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.36 et -3.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.36
- Ouverture
- 19.35
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Plus Bas
- 19.26
- Plus Haut
- 19.41
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- -0.82%
- Changement Annuel
- -3.84%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4