A taxa do PBI-PB para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.26 e o mais alto foi 19.41.

Veja a dinâmica do par de moedas Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.