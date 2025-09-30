- Visão do mercado
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
A taxa do PBI-PB para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.26 e o mais alto foi 19.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PBI-PB hoje?
Hoje Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) está avaliado em 19.28. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 19.36, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PBI-PB em tempo real.
As ações de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 pagam dividendos?
Atualmente Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 está avaliado em 19.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.84% e USD. Monitore os movimentos de PBI-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PBI-PB?
Você pode comprar ações de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) pelo preço atual 19.28. Ordens geralmente são executadas perto de 19.28 ou 19.58, enquanto 31 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PBI-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PBI-PB?
Investir em Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 envolve considerar a faixa anual 17.33 - 22.23 e o preço atual 19.28. Muitos comparam -0.77% e -0.82% antes de enviar ordens em 19.28 ou 19.58. Estude as mudanças diárias de preço de PBI-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PITNEY BOWES INC?
O maior preço de PITNEY BOWES INC (PBI-PB) no último ano foi 22.23. As ações oscilaram bastante dentro de 17.33 - 22.23, e a comparação com 19.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PITNEY BOWES INC?
O menor preço de PITNEY BOWES INC (PBI-PB) no ano foi 17.33. A comparação com o preço atual 19.28 e 17.33 - 22.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PBI-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PBI-PB?
No passado Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.36 e -3.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.36
- Open
- 19.35
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Low
- 19.26
- High
- 19.41
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- -0.77%
- Mudança de 6 meses
- -0.82%
- Mudança anual
- -3.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4