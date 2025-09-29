КотировкиРазделы
Валюты / PBI-PB
Назад в Рынок акций США

PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043

19.27 USD 0.09 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBI-PB за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.26, а максимальная — 19.41.

Следите за динамикой Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBI-PB сегодня?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) сегодня оценивается на уровне 19.27. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 19.36, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBI-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043?

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 в настоящее время оценивается в 19.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.89% и USD. Отслеживайте движения PBI-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции PBI-PB?

Вы можете купить акции Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) по текущей цене 19.27. Ордера обычно размещаются около 19.27 или 19.57, тогда как 29 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBI-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBI-PB?

Инвестирование в Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 предполагает учет годового диапазона 17.33 - 22.23 и текущей цены 19.27. Многие сравнивают -0.82% и -0.87% перед размещением ордеров на 19.27 или 19.57. Изучайте ежедневные изменения цены PBI-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PITNEY BOWES INC?

Самая высокая цена PITNEY BOWES INC (PBI-PB) за последний год составила 22.23. Акции заметно колебались в пределах 17.33 - 22.23, сравнение с 19.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PITNEY BOWES INC?

Самая низкая цена PITNEY BOWES INC (PBI-PB) за год составила 17.33. Сравнение с текущими 19.27 и 17.33 - 22.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBI-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBI-PB?

В прошлом Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.36 и -3.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.26 19.41
Годовой диапазон
17.33 22.23
Предыдущее закрытие
19.36
Open
19.35
Bid
19.27
Ask
19.57
Low
19.26
High
19.41
Объем
29
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
-0.82%
6-месячное изменение
-0.87%
Годовое изменение
-3.89%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.