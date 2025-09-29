- Обзор рынка
PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
Курс PBI-PB за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.26, а максимальная — 19.41.
Следите за динамикой Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBI-PB сегодня?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) сегодня оценивается на уровне 19.27. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 19.36, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBI-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043?
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 в настоящее время оценивается в 19.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.89% и USD. Отслеживайте движения PBI-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции PBI-PB?
Вы можете купить акции Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 (PBI-PB) по текущей цене 19.27. Ордера обычно размещаются около 19.27 или 19.57, тогда как 29 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBI-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBI-PB?
Инвестирование в Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 предполагает учет годового диапазона 17.33 - 22.23 и текущей цены 19.27. Многие сравнивают -0.82% и -0.87% перед размещением ордеров на 19.27 или 19.57. Изучайте ежедневные изменения цены PBI-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PITNEY BOWES INC?
Самая высокая цена PITNEY BOWES INC (PBI-PB) за последний год составила 22.23. Акции заметно колебались в пределах 17.33 - 22.23, сравнение с 19.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PITNEY BOWES INC?
Самая низкая цена PITNEY BOWES INC (PBI-PB) за год составила 17.33. Сравнение с текущими 19.27 и 17.33 - 22.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBI-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBI-PB?
В прошлом Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.36 и -3.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.36
- Open
- 19.35
- Bid
- 19.27
- Ask
- 19.57
- Low
- 19.26
- High
- 19.41
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- -0.87%
- Годовое изменение
- -3.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%