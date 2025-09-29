PBI-PB股票今天的价格是多少？ Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票今天的定价为19.28。它在-0.41%范围内交易，昨天的收盘价为19.36，交易量达到31。PBI-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票是否支付股息？ Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043目前的价值为19.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.84%和USD。实时查看图表以跟踪PBI-PB走势。

如何购买PBI-PB股票？ 您可以以19.28的当前价格购买Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票。订单通常设置在19.28或19.58附近，而31和-0.36%显示市场活动。立即关注PBI-PB的实时图表更新。

如何投资PBI-PB股票？ 投资Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043需要考虑年度范围17.33 - 22.23和当前价格19.28。许多人在以19.28或19.58下订单之前，会比较-0.77%和。实时查看PBI-PB价格图表，了解每日变化。

PITNEY BOWES INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PITNEY BOWES INC的最高价格是22.23。在17.33 - 22.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043的绩效。

PITNEY BOWES INC股票的最低价格是多少？ PITNEY BOWES INC（PBI-PB）的最低价格为17.33。将其与当前的19.28和17.33 - 22.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBI-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。