PBI-PB: Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043
今日PBI-PB汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点19.26和高点19.41进行交易。
关注Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PBI-PB股票今天的价格是多少？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票今天的定价为19.28。它在-0.41%范围内交易，昨天的收盘价为19.36，交易量达到31。PBI-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票是否支付股息？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043目前的价值为19.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.84%和USD。实时查看图表以跟踪PBI-PB走势。
如何购买PBI-PB股票？
您可以以19.28的当前价格购买Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043股票。订单通常设置在19.28或19.58附近，而31和-0.36%显示市场活动。立即关注PBI-PB的实时图表更新。
如何投资PBI-PB股票？
投资Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043需要考虑年度范围17.33 - 22.23和当前价格19.28。许多人在以19.28或19.58下订单之前，会比较-0.77%和。实时查看PBI-PB价格图表，了解每日变化。
PITNEY BOWES INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PITNEY BOWES INC的最高价格是22.23。在17.33 - 22.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043的绩效。
PITNEY BOWES INC股票的最低价格是多少？
PITNEY BOWES INC（PBI-PB）的最低价格为17.33。将其与当前的19.28和17.33 - 22.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBI-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBI-PB股票是什么时候拆分的？
Pitney Bowes Inc 6.70% Notes Due 2043历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.36和-3.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.36
- 开盘价
- 19.35
- 卖价
- 19.28
- 买价
- 19.58
- 最低价
- 19.26
- 最高价
- 19.41
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- -0.77%
- 6个月变化
- -0.82%
- 年变化
- -3.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值