CotizacionesSecciones
Divisas / NRG
Volver a Acciones

NRG: NRG Energy Inc

164.55 USD 0.33 (0.20%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NRG de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 162.30, mientras que el máximo ha alcanzado 167.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas NRG Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRG News

Rango diario
162.30 167.08
Rango anual
79.57 169.24
Cierres anteriores
164.22
Open
165.37
Bid
164.55
Ask
164.85
Low
162.30
High
167.08
Volumen
5.422 K
Cambio diario
0.20%
Cambio mensual
15.86%
Cambio a 6 meses
73.05%
Cambio anual
80.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B