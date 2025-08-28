Divisas / NRG
NRG: NRG Energy Inc
164.55 USD 0.33 (0.20%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRG de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 162.30, mientras que el máximo ha alcanzado 167.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NRG Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
162.30 167.08
Rango anual
79.57 169.24
- Cierres anteriores
- 164.22
- Open
- 165.37
- Bid
- 164.55
- Ask
- 164.85
- Low
- 162.30
- High
- 167.08
- Volumen
- 5.422 K
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 15.86%
- Cambio a 6 meses
- 73.05%
- Cambio anual
- 80.76%
