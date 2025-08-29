Dövizler / NRG
NRG: NRG Energy Inc
164.35 USD 0.14 (0.09%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NRG fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.90 ve Yüksek fiyatı olarak 165.78 aralığında işlem gördü.
NRG Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NRG haberleri
Günlük aralık
161.90 165.78
Yıllık aralık
79.57 169.24
- Önceki kapanış
- 164.21
- Açılış
- 165.50
- Satış
- 164.35
- Alış
- 164.65
- Düşük
- 161.90
- Yüksek
- 165.78
- Hacim
- 3.981 K
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- 15.71%
- 6 aylık değişim
- 72.84%
- Yıllık değişim
- 80.54%
21 Eylül, Pazar