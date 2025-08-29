FiyatlarBölümler
NRG
NRG: NRG Energy Inc

164.35 USD 0.14 (0.09%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NRG fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.90 ve Yüksek fiyatı olarak 165.78 aralığında işlem gördü.

NRG Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
161.90 165.78
Yıllık aralık
79.57 169.24
Önceki kapanış
164.21
Açılış
165.50
Satış
164.35
Alış
164.65
Düşük
161.90
Yüksek
165.78
Hacim
3.981 K
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
15.71%
6 aylık değişim
72.84%
Yıllık değişim
80.54%
21 Eylül, Pazar