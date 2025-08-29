통화 / NRG
NRG: NRG Energy Inc
164.35 USD 0.14 (0.09%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRG 환율이 오늘 0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 161.90이고 고가는 165.78이었습니다.
NRG Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NRG News
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Anterix, CMO/CFO 신규 임명...광대역 혁신 추진
- NRG 에너지, 견조한 실적에 힘입어 2025년 전망치 상향
- NRG Energy raises 2025 guidance on strong performance
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
일일 변동 비율
161.90 165.78
년간 변동
79.57 169.24
- 이전 종가
- 164.21
- 시가
- 165.50
- Bid
- 164.35
- Ask
- 164.65
- 저가
- 161.90
- 고가
- 165.78
- 볼륨
- 3.981 K
- 일일 변동
- 0.09%
- 월 변동
- 15.71%
- 6개월 변동
- 72.84%
- 년간 변동율
- 80.54%
