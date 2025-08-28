KurseKategorien
NRG: NRG Energy Inc

164.21 USD 0.34 (0.21%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NRG hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.87 bis zu einem Hoch von 167.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die NRG Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
161.87 167.58
Jahresspanne
79.57 169.24
Vorheriger Schlusskurs
164.55
Eröffnung
166.13
Bid
164.21
Ask
164.51
Tief
161.87
Hoch
167.58
Volumen
4.667 K
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
15.62%
6-Monatsänderung
72.69%
Jahresänderung
80.39%
