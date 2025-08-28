Währungen / NRG
NRG: NRG Energy Inc
164.21 USD 0.34 (0.21%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRG hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 161.87 bis zu einem Hoch von 167.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die NRG Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NRG News
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Anterix beruft neue Marketing- und Finanzchefin zur Stärkung des Breitbandgeschäfts
- NRG Energy hebt Prognose für 2025 nach starker Geschäftsentwicklung an
- NRG Energy raises 2025 guidance on strong performance
- Here is What to Know Beyond Why NRG Energy, Inc. (NRG) is a Trending Stock
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Morning Bid: Fed week begins
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies And More On CNBC's 'Final Trades' - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), CME Group (NASDAQ:CME)
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why NRG Energy (NRG) is a Strong Value Stock
Tagesspanne
161.87 167.58
Jahresspanne
79.57 169.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 164.55
- Eröffnung
- 166.13
- Bid
- 164.21
- Ask
- 164.51
- Tief
- 161.87
- Hoch
- 167.58
- Volumen
- 4.667 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 15.62%
- 6-Monatsänderung
- 72.69%
- Jahresänderung
- 80.39%
