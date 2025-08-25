Валюты / NRG
NRG: NRG Energy Inc
164.22 USD 1.88 (1.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRG за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.27, а максимальная — 167.24.
Следите за динамикой NRG Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NRG
Дневной диапазон
162.27 167.24
Годовой диапазон
79.57 169.24
- Предыдущее закрытие
- 166.10
- Open
- 167.02
- Bid
- 164.22
- Ask
- 164.52
- Low
- 162.27
- High
- 167.24
- Объем
- 4.389 K
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- 15.62%
- 6-месячное изменение
- 72.70%
- Годовое изменение
- 80.40%
