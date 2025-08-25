КотировкиРазделы
NRG
NRG: NRG Energy Inc

164.22 USD 1.88 (1.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NRG за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.27, а максимальная — 167.24.

Следите за динамикой NRG Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NRG

Дневной диапазон
162.27 167.24
Годовой диапазон
79.57 169.24
Предыдущее закрытие
166.10
Open
167.02
Bid
164.22
Ask
164.52
Low
162.27
High
167.24
Объем
4.389 K
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
15.62%
6-месячное изменение
72.70%
Годовое изменение
80.40%
