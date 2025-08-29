CotationsSections
NRG
NRG: NRG Energy Inc

164.35 USD 0.14 (0.09%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRG a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.90 et à un maximum de 165.78.

Suivez la dynamique NRG Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
161.90 165.78
Range Annuel
79.57 169.24
Clôture Précédente
164.21
Ouverture
165.50
Bid
164.35
Ask
164.65
Plus Bas
161.90
Plus Haut
165.78
Volume
3.981 K
Changement quotidien
0.09%
Changement Mensuel
15.71%
Changement à 6 Mois
72.84%
Changement Annuel
80.54%
