NRG: NRG Energy Inc
164.35 USD 0.14 (0.09%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NRG a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.90 et à un maximum de 165.78.
Suivez la dynamique NRG Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NRG Nouvelles
Range quotidien
161.90 165.78
Range Annuel
79.57 169.24
- Clôture Précédente
- 164.21
- Ouverture
- 165.50
- Bid
- 164.35
- Ask
- 164.65
- Plus Bas
- 161.90
- Plus Haut
- 165.78
- Volume
- 3.981 K
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 15.71%
- Changement à 6 Mois
- 72.84%
- Changement Annuel
- 80.54%
20 septembre, samedi