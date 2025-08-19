- Panorámica
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
El tipo de cambio de DBJP de hoy ha cambiado un -1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.64, mientras que el máximo ha alcanzado 85.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DBJP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBJP hoy?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) se evalúa hoy en 84.75. El instrumento se negocia dentro de -1.00%; el cierre de ayer ha sido 85.61 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBJP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF se evalúa actualmente en 84.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.79% y USD. Monitoree los movimientos de DBJP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBJP?
Puede comprar acciones de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) al precio actual de 84.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 84.75 o 85.05, mientras que 5 y -0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBJP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBJP?
Invertir en Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 63.71 - 86.42 y el precio actual 84.75. Muchos comparan 2.69% y 15.70% antes de colocar órdenes en 84.75 o 85.05. Estudie los cambios diarios de precios de DBJP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
El precio más alto de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) en el último año ha sido 86.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 63.71 - 86.42, una comparación con 85.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
El precio más bajo de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) para el año ha sido 63.71. La comparación con los actuales 84.75 y 63.71 - 86.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBJP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBJP?
En el pasado, Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 85.61 y 17.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 85.61
- Open
- 85.02
- Bid
- 84.75
- Ask
- 85.05
- Low
- 84.64
- High
- 85.02
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -1.00%
- Cambio mensual
- 2.69%
- Cambio a 6 meses
- 15.70%
- Cambio anual
- 17.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8