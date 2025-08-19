- Visão do mercado
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
A taxa do DBJP para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.64 e o mais alto foi 85.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DBJP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBJP hoje?
Hoje Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) está avaliado em 84.81. O instrumento é negociado dentro de -0.93%, o fechamento de ontem foi 85.61, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBJP em tempo real.
As ações de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF está avaliado em 84.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.87% e USD. Monitore os movimentos de DBJP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBJP?
Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) pelo preço atual 84.81. Ordens geralmente são executadas perto de 84.81 ou 85.11, enquanto 8 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBJP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBJP?
Investir em Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 63.71 - 86.42 e o preço atual 84.81. Muitos comparam 2.76% e 15.78% antes de enviar ordens em 84.81 ou 85.11. Estude as mudanças diárias de preço de DBJP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
O maior preço de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) no último ano foi 86.42. As ações oscilaram bastante dentro de 63.71 - 86.42, e a comparação com 85.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
O menor preço de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) no ano foi 63.71. A comparação com o preço atual 84.81 e 63.71 - 86.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBJP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBJP?
No passado Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 85.61 e 17.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 85.61
- Open
- 85.02
- Bid
- 84.81
- Ask
- 85.11
- Low
- 84.64
- High
- 85.02
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 15.78%
- Mudança anual
- 17.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8