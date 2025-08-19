- Übersicht
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Der Wechselkurs von DBJP hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.64 bis zu einem Hoch von 85.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBJP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBJP heute?
Die Aktie von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) notiert heute bei 84.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.93% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 85.61 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von DBJP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBJP Dividenden?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF wird derzeit mit 84.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBJP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBJP-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) zum aktuellen Kurs von 84.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.81 oder 85.11 platziert, während 8 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBJP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBJP-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 63.71 - 86.42 und der aktuelle Kurs 84.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.76% und 15.78%, bevor sie Orders zu 84.81 oder 85.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBJP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) im vergangenen Jahr lag bei 86.42. Innerhalb von 63.71 - 86.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 85.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) im Laufe des Jahres betrug 63.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.81 und der Spanne 63.71 - 86.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBJP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBJP statt?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 85.61 und 17.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.61
- Eröffnung
- 85.02
- Bid
- 84.81
- Ask
- 85.11
- Tief
- 84.64
- Hoch
- 85.02
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 2.76%
- 6-Monatsänderung
- 15.78%
- Jahresänderung
- 17.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8