DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Курс DBJP за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.61, а максимальная — 86.00.
Следите за динамикой Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DBJP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBJP сегодня?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) сегодня оценивается на уровне 85.61. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 86.10, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBJP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 85.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.99% и USD. Отслеживайте движения DBJP на графике в реальном времени.
Как купить акции DBJP?
Вы можете купить акции Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) по текущей цене 85.61. Ордера обычно размещаются около 85.61 или 85.91, тогда как 16 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBJP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBJP?
Инвестирование в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 63.71 - 86.42 и текущей цены 85.61. Многие сравнивают 3.73% и 16.87% перед размещением ордеров на 85.61 или 85.91. Изучайте ежедневные изменения цены DBJP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) за последний год составила 86.42. Акции заметно колебались в пределах 63.71 - 86.42, сравнение с 86.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) за год составила 63.71. Сравнение с текущими 85.61 и 63.71 - 86.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBJP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBJP?
В прошлом Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.10 и 18.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 86.10
- Open
- 86.00
- Bid
- 85.61
- Ask
- 85.91
- Low
- 85.61
- High
- 86.00
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 16.87%
- Годовое изменение
- 18.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8