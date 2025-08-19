KotasyonBölümler
Dövizler / DBJP
Geri dön - Hisse senetleri

DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

84.81 USD 0.80 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DBJP fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.64 ve Yüksek fiyatı olarak 85.02 aralığında işlem gördü.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBJP haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is DBJP stock price today?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF stock is priced at 84.81 today. It trades within -0.93%, yesterday's close was 85.61, and trading volume reached 8. The live price chart of DBJP shows these updates.

Does Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF stock pay dividends?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF is currently valued at 84.81. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 17.87% and USD. View the chart live to track DBJP movements.

How to buy DBJP stock?

You can buy Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF shares at the current price of 84.81. Orders are usually placed near 84.81 or 85.11, while 8 and -0.25% show market activity. Follow DBJP updates on the live chart today.

How to invest into DBJP stock?

Investing in Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF involves considering the yearly range 63.71 - 86.42 and current price 84.81. Many compare 2.76% and 15.78% before placing orders at 84.81 or 85.11. Explore the DBJP price chart live with daily changes.

What are Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF stock highest prices?

The highest price of Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF in the past year was 86.42. Within 63.71 - 86.42, the stock fluctuated notably, and comparing with 85.61 helps spot resistance levels. Track Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF performance using the live chart.

What are Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF stock lowest prices?

The lowest price of Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) over the year was 63.71. Comparing it with the current 84.81 and 63.71 - 86.42 shows potential long-term entry points. Watch DBJP moves on the chart live for more details.

When did DBJP stock split?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 85.61, and 17.87% after corporate actions.

Günlük aralık
84.64 85.02
Yıllık aralık
63.71 86.42
Önceki kapanış
85.61
Açılış
85.02
Satış
84.81
Alış
85.11
Düşük
84.64
Yüksek
85.02
Hacim
8
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
2.76%
6 aylık değişim
15.78%
Yıllık değişim
17.87%
30 Eylül, Salı
10:00
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
1.8%
Beklenti
1.7%
Önceki
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
-0.3%
Beklenti
-0.4%
Önceki
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago İş Barometresi
Açıklanan
Beklenti
45.8
Önceki
41.5
14:00
USD
JOLTS İş Olanakları
Açıklanan
Beklenti
7.326 M
Önceki
7.181 M
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
94.2
Beklenti
100.7
Önceki
97.8